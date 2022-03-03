В Херсоне оккупанты оставили много растяжек и планируют пророссийский митинг, – Арестович
Оккупанты двинулись от Херсона в сторону Николаева, но при этом оставили за собой много растяжек. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в телеэфире.
Также он рассказал, что Мариуполь держится. Но и подтвердил информацию о планах оккупанта провести пророссийский митинг – по меньшей мере, в Херсоне.
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Мариуполь держится. Из Херсона же российские оккупанті двинулись в сторону Николаева, а за собой оставили значительное количество растяжек – взрывных устройств.
- Очевидно, чтобы взрывались местные жители, наши военные и бойцы терробороны, оставшиеся там.
- Небольшими силами – они действуют партизанскими способами.
Завтра в Херсоне запланирован фейковый "митинг" – пророссийский. Мол, что местные радостно встречают оккупантов. Но не верьте этим фейкам,
– подчеркнул представитель ОП.
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