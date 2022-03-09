На железнодорожном подъезде в Херсоне оккупанты разбирают колеи. Они оцепили их с оружием.

Возле переезда стоят 20 мужчин с автоматами. Об этом стало известно 9 марта по словам очевидцев.

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В Херсоне на железнодорожном переезде российские военные разбирают железнодорожные пути. Очевидцы рассказывают, что там сейчас 20 человек с автоматами,

– говорится в сообщении.

Хотя оккупанты прибегают к разным жестоким поступкам в Херсоне, люди там даже не планируют сдаваться врагу. В частности, 8 марта российские войска встретили с двумя гвоздиками в черной ленте.

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