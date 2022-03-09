Біля переїзду стоять 20 чоловіків з автоматами. Про це стало відомо 9 березня зі слів очевидців.

Зверніть увагу Загинули двоє малюків-однорічок: подробиці трагедії у розстріляному Малині на Житомирщині

У Херсоні на залізничному переїзді російські військові розбирають залізничні колії. Очевидці розповідають, що там наразі 20 осіб з автоматами,

– мовиться в повідомленні.

Хоч окупанти вдаються до різних жорстоких вчинків у Херсоні, люди там навіть не планують здаватися ворогові. Зокрема, 8 березня російські війська зустріли з двома гвоздиками в чорній стрічці.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!