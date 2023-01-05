Снаряд попал на улицу Перекопскую, возле магазина. Юноша оказался под завалами дома после обстрела россиян и, к сожалению, погиб.
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Погибший и его друг чинили интернет-линию
Друг погибшего парня Иван рассказал детали обстрела Херсона. По его словам, они выходили из дома, когда прогремел взрыв.
Мы выходили из дома, он был передо мной. После того, как он открыл дверь, произошел взрыв. Меня отбросило на пару метров назад внутрь дома, и это меня спасло,
– сказал Иван.
Ребята оказались в этом доме, ведь пришли чинить интернет-линию, которая была повреждена в результате обстрелов россиян. Иван выжил, потому что весь удар на себя принял его друг и коллега.
По словам пресс-офицера тактической группы "Гром" Дмитрия Плетенчука, обстрел велся с временно оккупированного левобережья.
"Они работают с закрытых позиций. Мы ведем контрбатарейную борьбу, удачно ее ведем, однако полностью избежать обстрелов города Херсона, пока не будет деоккупирован левый берег, фактически невозможно", – сказал Плетенчук.
Россияне обстреливают Херсон
- Пресофицер комендатуры города Херсон Дмитрий Плетенчук сообщил, что 5 января оккупанты также обстреляли пожарную часть. Враг производит обстрелы из Левобережной части, которая временно под оккупацией.
- Утром оккупанты обстреляли Чернобаевку и Камышаны. Повреждения получили дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод. От рук врага пострадали четыре человека.
- 4 января российские военные 41 раз обстреливали Херсонщину. Били по ней из артиллерии, РСЗО, минометов, а также танков. Что касается Херсона, то его атаковали 9 раз.
- За минувшие сутки от рук врага ранения получили три человека. 3 января в Херсонской области погибли двое мужчин