Снаряд поцілив на вулицю Перекопську, біля магазина. Юнак опинився під завалами будинку після обстрілу росіян і, на жаль, загинув.

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Загиблий і його друг лагодили інтернет-лінію

Друг загиблого хлопця Іван розповів деталі обстрілу Херсона. За його словами, вони виходили з дому, коли прогримів вибух.

Ми виходили з дому, він був переді мною. Після того, як він відкрив двері, стався вибух. Мене відкинуло на пару метрів назад усередину будинку, і це мене врятувало,

– сказав Іван.

Хлопці опинилися в цьому домі, адже прийшли лагодити інтернет-лінію, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів росіян. Іван вижив, бо весь удар на себе прийняв його друг і колега.

За словами пресофіцера тактичної групи "Грім" Дмитра Плетенчука, обстріл вівся з тимчасово окупованого лівобережжя.

"Вони працюють з закритих позицій. Ми ведемо контрбатарейну боротьбу, вдало її ведемо, проте повністю уникнути обстрілів міста Херсон, допоки не буде деокуповано лівий берег, фактично не можливо", – сказав Плетенчук.

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