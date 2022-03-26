В Херсоне перестали работать украинские радиоканалы
26 марта 2022 , 10:21Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
Во временно оккупированном Херсоне перестало работать радиовещание. Связи с украинскими вещателями нет в диапазоне FM.
В Херсоне сейчас невозможно послушать Украинское радио – во временно оккупированном городе неизвестно почему перестали работать FM-каналы.
Важно Ирина Верещук призвала мировое сообщество объединиться ради помощи жителям Херсона
Местные жители сообщают, что в диапазоне FM транслируются исключительно российские радиоканалы.
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