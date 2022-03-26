В Херсоне перестали работать украинские радиоканалы

26 марта 2022 , 10:21
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Источник:

Суспільне Херсон

Во временно оккупированном Херсоне перестало работать радиовещание. Связи с украинскими вещателями нет в диапазоне FM.

В Херсоне сейчас невозможно послушать Украинское радио – во временно оккупированном городе неизвестно почему перестали работать FM-каналы.

Важно Ирина Верещук призвала мировое сообщество объединиться ради помощи жителям Херсона

Местные жители сообщают, что в диапазоне FM транслируются исключительно российские радиоканалы.

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Автор: Ярослава Прадід