В Херсоне проходит митинг против оккупации: красноречивые фото
3 апреля 2022 , 15:07Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
Жители Херсона в очередной раз вышли на улицу с сине-желтой символикой. Они выступают против оккупации.
В Херсоне проходит митинг против оккупации
Люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!".
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Они скандируют:
- "Слава Украине! Героям Слава!"
- "Слава нации! Смерть врагам!"
- "Слава воинам ВСУ!"
В Херсоне проходит митинг против оккупации / Фото "Суспільне Херсон"
В Херсоне проходит митинг против оккупации / Фото "Суспільне Херсон"
Люди вышли на митинг в Херсоне / Фото "Суспільне Херсон"
Митинг против оккупации в Херсоне / Фото "Суспільне Херсон"