В Херсоне проходит митинг против оккупации: красноречивые фото

3 апреля 2022 , 15:07
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Источник:

Суспільне Херсон

Жители Херсона в очередной раз вышли на улицу с сине-желтой символикой. Они выступают против оккупации.

В Херсоне проходит митинг против оккупации

Люди пришли к памятнику Шевченко с украинской символикой и плакатами с надписями "Херсон – это Украина!".

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Они скандируют:

  • "Слава Украине! Героям Слава!"
  • "Слава нации! Смерть врагам!"
  • "Слава воинам ВСУ!"


В Херсоне проходит митинг против оккупации / Фото "Суспільне Херсон"


В Херсоне проходит митинг против оккупации / Фото "Суспільне Херсон"


Люди вышли на митинг в Херсоне / Фото "Суспільне Херсон"


Митинг против оккупации в Херсоне / Фото "Суспільне Херсон"

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Автор: Марта Касіянчук