В Херсоне на разбомбленное помещение СБУ вывесили российский флаг

На разбитое помещение Службы безопасности Украины в Херсоне вывесили российский флаг. Там также развевается флаг города.

Российские захватчики вывесили полотнище с традиционными цветами своей недержавы в оккупированном Херсоне.

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В Херсоне на помещение СБУ вывесили российский флаг

Россияне разбили в Херсоне здание управления Службы безопасности Украины. Враг 12 марта вывесил на нем свой флаг. Рядом развевается и флаг города.

Российский флаг в Херсоне / Фото Игоря Цуркана

Город – под оккупацией

Херсон находится под оккупацией россиян с 1 марта. Многим негде взять деньги и продукты. От отчаяния они принимают вражескую гуманитарную помощь. Власти области о жителях Херсона забыли. Председатель областной военной администрации сбежал из города. Мэр один не может справиться с ситуацией.

Несмотря на это люди постоянно выходят на митинги против оккупации. Без оружия, однако с сине-желтыми флагами и украинским гимном, они подходят к захватчикам и прямо в лицо кричат ​​им, чтобы те убирались.

Херсон – протестует против оккупации: смотрите видео