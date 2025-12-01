Россия планирует экологическую катастрофу в Херсоне с последствиями для стран ЕС – секретные документы

С момента деоккупации Херсона российские военные взяли курс на систематические удары по этому городу для террора местного населения. По состоянию на ноябрь в областном центре буквально бушует ад из-за постоянных атак беспилотников и артиллерии. По данным Сил обороны Украины, только в октябре на Херсонском направлении зафиксировано более 9000 ударов FPV-дронами.

Военные преступники целенаправленно охотятся на гражданских: залетают сквозь окна домов, атакуют людей на улицах, целят в маршрутки, машины скорой помощи, бригады спасателей и гуманитарные миссии. Кроме этого, каждый день оккупанты выпускают на Херсонскую область 1500 – 1600 артиллерийских боеприпасов, а количество ударов управляемыми авиационными бомбами выросло с 250 в сентябре до более 550 в октябре. Не завоевав город силой, Россия подготовила для гражданских невероятное по своей жестокости военное преступление. Если агрессора не остановить, катастрофические последствия станут ощутимыми во всем Черноморском регионе.

От хакерской группы 256 КиберШтурмовая дивизия редакция 24 Канала получила перехваченный боевой приказ, согласно которому подразделения российской армии готовятся к усилению масштабных военных преступлений в Херсоне. Документ найден в служебной корреспонденции военнослужащего 98 воздушно-десантной дивизии майора Алексея Яценко.

Переписка офицера свидетельствует о том, что Кремль хочет не только превратить большой город в выжженную землю, но и создать масштабную экологическую катастрофу, последствия которой почувствуют на себе Турция, Румыния и Болгария. Подробнее об этом читайте в материале.

Россияне имеют амбициозные планы по форсированию Днепра

Анализ переписки и облачного хранилища Яценко свидетельствует о том, что майор несет службу в оккупационном войске по мобилизации в составе 331 парашютно-десантного полка, который относится к 98 воздушно-десантной дивизии.



Справка Яценко об участии в войне против Украины / Фото предоставлено 256 КиберШтурмовой дивизией

До передислокации на Херсонскую область эта дивизия долгое время участвовала в боях на Донбассе: перед Часовым Яром ее задействовали в кровавой битве за Бахмут, где тактика россиян предусматривала полное уничтожение города.

В начале осени 2025, полк в составе дивизии перебросили на Херсонское направление, о чем писали аналитики Института изучения войны. Поэтому вполне вероятно, что высшее военно-политическое командование России решило задействовать эту группировку на левобережье Днепра именно из-за его опыта по разрушению инфраструктурных объектов и превращения большой агломерации в выжженную землю.

Согласно документам с почты Яценко, оккупанты собираются форсировать Днепр и захватить микрорайон Корабел. Дело в том, что согласно советским картам, которыми пользуются российские захватчики, именно эта жилая застройка расположена на Карантинном острове.



Россияне хотят захватить Карантинный остров, однако на их картах к его составу также относится район Херсона Корабел / Скриншот с UAControlMap

Параллельно со штурмовыми действиями, россияне собираются усилить атаки по энергетической инфраструктуре, а также водоочистным сооружениям областного центра с помощью ударных БПЛА и баллистических ракет.



Россияне планируют атаковать Херсон баллистическими ракетами / Фото предоставлено 256 КиберШтурмовой дивизией

И если планы врага по форсированию Днепра выглядят достаточно амбициозными и эфемерными, намерения усилить атаки на город с воздуха более чем угрожающие.



Координаты 10 объектов критической инфраструктуры Херсона, которые собираются атаковать россияне / Фото предоставлено 256 КиберШтурмовой дивизией

Российские атаки могут сделать город непригодным для жизни

По данным аналитиков ISW, Россия не имеет достаточно сил для захвата Херсона. Впрочем, целью россиян является полное уничтожение критической инфраструктуры города, чтобы сделать его абсолютно непригодным для жизни. Это часть уже испытанного сценария и именно о таких планах предупреждала Херсонская ОВА еще в 2024 году.

После уничтожения россиянами Каховской ГЭС и из-за постоянных обстрелов, энергетическая и водоочистная система города работает на пределе возможностей. Уже сейчас неочищенные и условно очищенные канализационно-поверхностные сбросы превышают предельно допустимую концентрацию по минерализации хлоридами и фосфатами в 1,2 – 4,2 раза, говорится в научной статье Светланы Скок из Херсонского государственного аграрно-экономического университета. Вода реки Днепр в зоне влияния херсонских стоков классифицируется как "очень грязная" и "чрезвычайно грязная".

По оценкам экспертов, уничтожение Херсонской теплоэлектростанции и распределительных сетей энергетической инфраструктуры вызовет "эффект домино": отключение электропитания приведет к остановке электроснабжения насосных станций водозабора, канализационных насосных станций, а также очистных сооружений водопровода в течение считанных минут.

В частности, это будет означать прекращение подъема 100 – 110 тысяч м³ воды в сутки из артезианских скважин и потерю доступа к водоснабжению жителями. Это будет означать и то, что медицинские учреждения не будут иметь возможности выполнять операции, стерилизовать инструменты и проводить диализ.

Остановка канализационных насосных станций вызовет переполнение коллекторов в течение 6 – 12 часов, поскольку канализационные стоки перестанут поступать в очистные сооружения.

Поэтому, самотечные участки канализации переполнятся и прорвутся через сети, 70% которых находятся в неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено двумя факторами: устарелостью и изношенностью инфраструктуры, а также невозможностью ее обновления. Непрерывные обстрелы с февраля 2022 года сделали проведение даже экстренных ремонтных работ смертельно опасным, не говоря о профилактическом обслуживании и восстановлении критически изношенной системы.

Уничтожение очистных сооружений Камышаны (мощностью 250 тысяч м³/сутки) повлечет за собой прямое попадание неочищенных стоков в реку Днепр. Прекращение биологической очистки будет означать сброс органики, патогенов и тяжелых металлов прямо в эстуарий Днепр-Буг.

Эстуарий Днепр-Буг – уникальная экосистема площадью более 800 км², где пресная вода Днепра смешивается с морской водой Черного моря. Это критическая зона для нерестилищ рыб, миграционных маршрутов морских видов, а также фильтрации воды естественными биофильтрами (мидии, устрицы).

Последствия загрязнения могут привести к:

разрушению нерестилищ и потере поколения рыб;

гибели природных биофильтров (по данным ученых, после разрушения Каховской ГЭС низкая соленость и высокая токсичность вызвали уменьшение популяций мидий в некоторых локациях Черного моря на 50%);

токсического загрязнения донных отложений тяжелыми металлами, что по мнению экспертов является бомбой замедленного действия для экосистемы;

эвтрофикации (чрезмерного обогащения водоемов питательными веществами).

Смотрите инфографику с составом стоков, которые могут попасть в Днепр из-за разрушения россиянами очистных сооружений Херсона:

Черное море может стать безрыбным через несколько лет

Критическую роль во всеобъемлющих последствиях катастрофы играет близость Херсона к Черному морю. В 2023-м подрыв Каховской ГЭС уже вызвал серьезный ущерб для акватории. Тогда ученые фиксировали резкое снижение солености воды и ее цветение из-за попадания большого количества микроорганизмов. Россияне давно собирают большие объемы данных относительно токсичных водорослей Черного моря, в частности механизмов и последствий внезапных вспышек их численности. Одной из целей подрыва плотины Каховской ГЭС как раз и было провоцирование цветения токсичных водорослей и поражения загрязнением черноморского побережья стран НАТО, о чем они не стеснялись открыто писать. Отравленные воды Днепра не попадут к российскому побережью или в оккупированный Крым. Система течений в Черном море формирует так называемые "очки Книповича": два циклических водотока, закручены против часовой стрелки, в западной и восточной частях моря. Кроме того, для Черного моря характерен слабый водообмен между поверхностными и глубинными слоями воды, что обусловливает накопление и медленное вымывание токсинов из поверхностного слоя. Загрязненные токсинами воды понесет к побережью Румынии, Болгарии и Турции.

К счастью, в 2023-м худший сценарий так и не произошел, ведь Каховская ГЭС расположена достаточно высоко по течению Днепра. Зато, Херсон расположен почти в морской акватории. Соответственно, путь к загрязнению может быть значительно короче.

И речь идет не только о стоках. В условиях высокой концентрации, феномен "черноморского цветения воды" приведет к развитию цианобактерий. В Черном море существует около двадцати видов цианобактерий, которые выделяют опасные токсины. Эти сине-зеленые водоросли способны внезапно наращивать численность (так называемое цветение воды, algae bloom), и выделять большое количество токсинов в случае загрязнения воды органическими веществами. Например, сине-зеленая водоросль микроцистис (Microcystis aeruginosa), выделяет токсины, которые поражают печень и нервную систему. Выбросы бытовых, сельскохозяйственных и промышленных сточных вод являются одной из основных причин, провоцирующих цветение воды, а сами вспышки цветения имеют значительное негативное влияние на здоровье людей, вылов рыбы, аквакультуру и тому подобное.

Токсины, выделяемые при цветении черноморской воды, могут вызвать значительные экономические потери в прибрежных странах. Основными причинами являются загрязнение морепродуктов, рост заболеваемости населения, банкротство и закрытие предприятий аквакультуры. Например, полный коллапс промышленного рыболовства может наступить в регионе уже через 2 – 3 года.

Все эти последствия рискуют получить не только Украина, но и государства-члены НАТО как часть "гибридной войны" РФ с Европейским Союзом.

Смотрите инфографику о последствиях экологической катастрофы, если Россия уничтожит очистные сооружения в Херсоне:

В первую очередь пострадает союзник Украины Румыния, ведь прилегающий к дельте Дуная район моря получает загрязнение двумя путями: прямо из Дуная и морскими течениями из украинских вод:

Камбала, кефаль и бычки – виды, которые мигрируют из украинских вод, станут опасными для потребления из-за накопления тяжелых металлов в тканях рыбы. Из-за этого румынская отрасль рыболовства будет терять 50 – 100 миллионов евро ежегодно.

Пляжи Констанцы, Мамаи, Венус-Мангалии могут быть загрязненными из-за появления токсичных водорослей и "красных приливов", что ударит по туризму и приведет к убыткам в 200 – 400 миллионов евро в год.

Могут полностью исчезнуть мидиевые фермы, расположены в дельте Дуная, поскольку эти моллюски фильтруют воду и накапливают в себе токсины. Экспорт мидий в Румынии специалисты оценивают в примерно 30 миллионов евро ежегодно.

Ранее Украина имела бы возможность спасти Черное море и соседние страны даже в такой чрезвычайной экологической ситуации. В случае массового сброса неочищенных канализационных стоков их можно было бы "разбавить" контролируемым выпуском воды из водохранилищ выше по течению. Однако, после разрушения российскими ракетными обстрелами Каховской ГЭС и повреждения плотины ДнепроГЭС в Запорожье это больше невозможно. Единственный способ противостоять экологической катастрофе – остановить агрессора пока не стало слишком поздно.