В Херсоне россияне захватили гуманитарный штаб и заявили, что там "хранили оружие"
Источник:"Слуга народа"
Российские военные захватили гуманитарный штаб в Херсоне. При этом они цинично заявили, что это "тайный склад для снабжения украинских военных оружием".
Так называемый "штаб" якобы функционировал под прикрытием Красного Креста. Все это – очередной кремлевский фейк.
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На самом же деле в помещении расположен гуманитарный штаб, где хранили лекарства и предметы первой необходимости.
Мы развернули штаб после начала войны. С помощью него через волонтеров помогали нуждающимся херсонцам и поставляли в медицинские учреждения лекарства, продукты, детское питание, памперсы и другие товары.
– рассказал первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.
Чиновник призвал оккупантов передать все товары жителям Херсона.
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