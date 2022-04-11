Так званий "штаб" нібито функціонував під прикриттям Червоного Хреста. Усе це – черговий кремлівський фейк.
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Насправді ж у приміщенні розташований гуманітарний штаб, де зберігали ліки та предмети першої необхідності.
Ми розгорнули штаб після початку війни. За допомогою нього через волонтерів допомагали нужденним херсонцям та постачали в медичні установи ліки, продукти, дитяче харчування, памперси та інші товари,
– розповів перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
Чиновник закликав окупантів передати всі товари мешканцям Херсона.
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