Так званий "штаб" нібито функціонував під прикриттям Червоного Хреста. Усе це – черговий кремлівський фейк.

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Насправді ж у приміщенні розташований гуманітарний штаб, де зберігали ліки та предмети першої необхідності.

Ми розгорнули штаб після початку війни. За допомогою нього через волонтерів допомагали нужденним херсонцям та постачали в медичні установи ліки, продукти, дитяче харчування, памперси та інші товари,

– розповів перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

Чиновник закликав окупантів передати всі товари мешканцям Херсона.

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