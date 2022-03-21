В Херсоне российские оккупанты обстреляли мирный митинг, есть раненые

Сегодня 21 марта херсонцы в очередной раз вышли на мирную акцию, чтобы в очередной раз показать оккупантам, что не хотят жить под российским флагом. Тем временем рашисты открыли по безоружным людям огонь.

Местные СМИ сообщают, что когда люди скандировали захватчикам "Домой", оккупанты бросили в толпу свето-шумовую гранату и открыли в их направлении огонь.

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Известно, что есть раненые. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Источники 24 канала сообщают, что одного мужчину, предварительно, ранили разрывом свето-шумовой гранаты, которую россияне бросили ему под ноги. Он пенсионер.

Еще, по меньшей мере, одного активиста похитили.



Люди разбегаются из-за обстрела россиянами / Скриншот из видео

Мы умышленно не публикуем фото и видео с акции полностью, чтобы не подвергать митингующих еще большей опасности.

Оккупантам сказали, чтобы они сами искали продукты – смотреть видео