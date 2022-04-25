В Херсоне российские военные захватили здание городского совета
25 апреля 2022 , 20:57Читати новину українською
Источник:Игорь Колыхаев
Оккупанты сняли украинский флаг с Херсонского городского совета и заняли здание. Они забрали ключи у охранников.
Эту информацию подтвердил городской глава Херсона Игорь Колыхаев. Рашисты позволили ему и работникам учреждения уехать домой.
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С 26 апреля городской совет Херсона не будет работать.
Последним вышел мэр
Информацию также подтвердили Суспильному. Сотрудник мэрии отметил, что российские захватчики заняли здание примерно в 16:30.
Сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской глава Игорь Колыхаев,
– рассказал он.
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