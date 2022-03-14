В Херсоне слышны звуки взрывов

Местные жители сообщили о звуках взрывов в Херсоне около 01:29.

Пока никаких подробностей не говорят. Напомним, что в Херсоне сейчас засели российские военные.

Важно Оккупанты из "Градов" обстреляли Высокополье в Херсонской области

Кстати, местные говорят оркам убираться. Тысячи людей выходят на митинги. Например, 13 марта херсонцы шли большой колонной по улице и скандировали "Русский солдат, фашистский оккупант". Оккупанты в ответ стреляли из автомата в воздух, чтобы запугать жителей.

Смотрите, как протестуют херсонцы: