В Херсоне снаряд попал в жилой дом: эвакуации нет – это провокация оккупантов
1 марта 2022 , 12:26Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Суспільне Херсон
В Херсоне во время обстрела российских оккупантов снаряд попал в жилой микрорайон. По предварительной информации, оккупанты попали вблизи 24-й школы.
После взрыва образовался столб дыма
Сейчас информации о пострадавших нет. В результате попадания снаряда образовался столб дыма.
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Взрыв в Херсоне / Фото Суспільне Херсон
Советник министра МВД Антон Геращенко в своем телеграме опубликовал видео обстрела Херсона. На видео очевидцев видно, как снаряд попал в гражданский дом.
Смотрите видео попадания в жилой дом в Херсоне
В городе не проводят эвакуацию
- В Херсонском городском совете предупредили граждан о провокации. В частности, там опровергли информацию о том, что в Херсоне проводят эвакуацию.
- Там призвали граждан не садиться в незнакомые авто и не выходить на улицу. Также там призвали херсонцев временно не использовать лифты.
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