В Херсоне снаряд попал в жилой дом: эвакуации нет – это провокация оккупантов

В Херсоне во время обстрела российских оккупантов снаряд попал в жилой микрорайон. По предварительной информации, оккупанты попали вблизи 24-й школы.

После взрыва образовался столб дыма

Сейчас информации о пострадавших нет. В результате попадания снаряда образовался столб дыма.

Заслуживает внимания Снаряды попали в 2 многоэтажных дома в Херсоне: есть пострадавшие



Взрыв в Херсоне / Фото Суспільне Херсон

Советник министра МВД Антон Геращенко в своем телеграме опубликовал видео обстрела Херсона. На видео очевидцев видно, как снаряд попал в гражданский дом.

Смотрите видео попадания в жилой дом в Херсоне

В городе не проводят эвакуацию

В Херсонском городском совете предупредили граждан о провокации. В частности, там опровергли информацию о том, что в Херсоне проводят эвакуацию.

Там призвали граждан не садиться в незнакомые авто и не выходить на улицу. Также там призвали херсонцев временно не использовать лифты.

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