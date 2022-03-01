Після вибуху утворився стовп диму

Наразі інформації про постраждалих немає. Унаслідок потрапляння снаряду утворився стовп диму.

Варте уваги Снаряди влучили у 2 багатоповерхові будинки в Херсоні: є постраждалі



Вибух у Херсоні / Фото Суспільне Херсон

Радник міністра МВС Антон Геращенко у своєму телеграмі опублікував відео обстрілу Херсона. На відео очевидців видно, як снаряд потрапив у цивільний будинок.

Дивіться відео потрапляння у житловий будинок у Херсоні

У місті не проводять евакуацію

У Херсонській міській раді попередили громадян про провокацію. Зокрема, там заперечили інформацію про те, що в Херсоні проводять евакуацію.

Там закликали громадян не сідати у незнайомі авто та не виходити на вулицю. Також там закликали херсонців тимчасово не використовувати ліфти.