В Херсоне снова проблемы со связью
7 марта 2022 , 06:05Читати новину українською
Источник:"Суспільне Херсон"
В Херсоне утром 7 марта снова пропала мобильная связь и интернет от Киевстара. Такие проблемы наблюдаются уже по меньшей мере третьи сутки.
В Херсонской ОВА советуют пользоваться стационарным телефоном, чтобы вызвать экстренные службы.
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В медицинские учреждения власти рекомендуют приходить самостоятельно, если позволяет состояние здоровья.
Херсон держится
Ранее в Херсон вошли оккупационные войска. Однако жители не сдаются: 6 марта сотни херсонцев вышли на акции протеста с сине-желтыми флагами.
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