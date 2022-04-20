В Херсоне убили блогера Валерия Кулешова: расстреляли в машине возле подъезда

Российские оккупанты продолжают совершать зверства на оккупированных территориях. Появилась информация о том что они убили местного блогера.

Речь идет о Валерии Кулешове. Об убийстве сообщил депутат облсовета Сергей Хлань.

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Что известно о погибшем

Есть информация, что Кулешова расстреляли возле подъезда его дома в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле Mazda черного цвета. Произошло это примерно в 8:15.

Местные знали его как пророссийского блогера. До 2015 года работал в милиции. Сначала опером в Днепровском РОВД, а затем следователем в Комсомольском. Имел статус участника АТО.

С тех пор как началась активная фаза войны, то Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.

Когда русские захватили Херсон, то стал волонтером. Его так называемым штабом стал бывший офис партии мэра Игоря Колыхаева.

Там якобы неоднократно видели депутатов городского совета и активистов.

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