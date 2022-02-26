В Херсоне угроза воздушной атаки: воют сирены

Снова воздушная тревога. На этот раз – на Юге Украины, в Херсоне.

В то же время воздушная тревога поднялась во Львове и Киеве. Напомним: когда звучат сирены – нужно идти в укрытие!

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Также украинцам напомнили, что сигналами тревоги могут быть церковные колокола. Они, как и сирены, дают знак, что нужно срочно спрятаться в укрытие или подвал.

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