Об этом напомнили в пресс-службе Верховной Рады. Там подчеркнули, что, услышав церковные колокола, необходимо срочно переходить в убежища.

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Заметим, что сирены звучат в областях Украины, когда существует опасность авиаударов противника. Они означают, что людям необходимо срочно эвакуироваться в укрытие.

Детальнее о том, где в Украине можно спрятаться от обстрелов – узнайте по ссылке.



Как подготовиться в случае нападения / Инфографика 24 канала

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