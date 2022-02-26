Про це українцям нагадали у пресслужбі Верховної Ради. Там наголосили, що почувши церковні дзвони, необхідно терміново переходити в сховища.

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Зауважимо, що сирени звучать в областях України, коли є небезпека авіаударів противника. Вони означають, що людям необхідно терміново евакуйовуватись в укриття.

Детальніше про те, де в Україні можна сховатись від обстрілів – дізнавайтесь за посиланням.



Як підготуватись у разі нападу / Інфографіка 24 каналу

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