В Херсоне водитель наехала на женщину с 8-летним мальчиком: видео с места ДТП
Источник:полиция Херсонской области
В Херсоне автомобиль наехал на 32-летнюю женщину и ее 8-летнего сына. Они в то время переходили дорогу по нерегулируемому переходу.
Детали ДТП
Инцидент произошел около 16:00 на улице Перекопской, автомобиль двигался в направлении проспекта Ушакова. Об этом рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский.
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За рулем автомобиля Nissan Juke была 37-летняя водитель. В результате ДТП мать и сын получили травмы. Их отвезли в больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Херсоне автомобиль наехал на женщину с ребенком
Водитель могла быть пьяной
Очевидцы происшествия рассказали, что водитель якобы была пьяна, пишет телеграм-канал "Ху*вый Херсон".
Она скорее всего под градусом была. Там такая вонь идет из машины,
– говорится в сообщении.
В то же время в полиции о том, что водитель могла быть пьяной, не говорили.
Смотрите видео с места ДТП: