В Херсоне водитель наехала на женщину с 8-летним мальчиком: видео с места ДТП

В Херсоне автомобиль наехал на 32-летнюю женщину и ее 8-летнего сына. Они в то время переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Детали ДТП

Инцидент произошел около 16:00 на улице Перекопской, автомобиль двигался в направлении проспекта Ушакова. Об этом рассказал начальник отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский.

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За рулем автомобиля Nissan Juke была 37-летняя водитель. В результате ДТП мать и сын получили травмы. Их отвезли в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются.



В Херсоне автомобиль наехал на женщину с ребенком

Водитель могла быть пьяной

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель якобы была пьяна, пишет телеграм-канал "Ху*вый Херсон".

Она скорее всего под градусом была. Там такая вонь идет из машины,

– говорится в сообщении.

В то же время в полиции о том, что водитель могла быть пьяной, не говорили.

Смотрите видео с места ДТП: