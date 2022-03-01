В Херсоне возле ТЭЦ слышны выстрелы: в районе Эпицентра идет бой

В Херсоне возле ТЭЦ слышны выстрелы. Местные сообщают, что в районе Эпицентра идет бой.

Очевидцы видят дым возле ТЭЦ.

К теме В одном из микрорайонов Херсона местные жители заметили российских солдат

Россияне окружили Херсон

Утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики оцепили город со всех сторон. В окрестностях есть много вражеской техники.

В одном из микрорайонов города люди уже увидели оккупантов.

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