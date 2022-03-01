В Херсоне возле ТЭЦ слышны выстрелы: в районе Эпицентра идет бой
1 марта 2022 , 08:14Читати новину українською
Источник:"Суспільне Херсон"
В Херсоне возле ТЭЦ слышны выстрелы. Местные сообщают, что в районе Эпицентра идет бой.
Очевидцы видят дым возле ТЭЦ.
К теме В одном из микрорайонов Херсона местные жители заметили российских солдат
Россияне окружили Херсон
Утром 1 марта Херсон оказался фактически в осаде оккупантов. Захватчики оцепили город со всех сторон. В окрестностях есть много вражеской техники.
В одном из микрорайонов города люди уже увидели оккупантов.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!