На территории Херсонской области российские оккупанты путем шантажа и угроз пытались образовать псевдореспублику. В то же время, план врага громко провалился.

Заметьте "Херсонщина – это Украина" и никакой псевдореспублики не будет: состоялось экстренное заседание ХОС

Экстренное заседание сессии Херсонского областного совета с участием Офиса Президента состоялось 12 марта. Впоследствии Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя ОП – подчеркнул, что глава военно-гражданской администрации и все сотрудники работают ради победы.

Враг шантажом и угрозами не достиг своей цели – депутаты с народом Украины. 44 депутата приняли решение о том, что Херсонщина – это Украина, псевдореспублики на территории области образовано не будет,

– заявил Тимошенко.

Не обошел тему Херсона и президент Владимир Зеленский. В вечернем обращении он подчеркнул: Херсонщина – это Украина, и никаким псевдореспубликам там не место. Украинский лидер заверил, что государство выстоит в этом испытании.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 12 марта: смотрите полное видео