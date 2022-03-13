На території Херсонської області російські окупанти шляхом шантажу та погроз намагалися утворити псевдореспубліку. Водночас план ворога гучно провалився.

Зауважте "Херсонщина – це Україна" і жодної псевдореспубліки не буде: відбулось екстрене засідання ХОР

Екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради за участі Офісу Президента відбулося 12 березня. Згодом Кирило Тимошенко – заступник керівника ОП – наголосив, що голова військо-цивільної адміністрації та всі співробітники працюють заради перемоги.

Ворог шантажем та погрозами не досяг своєї мети – депутати з народом України. 44 депутати прийняли рішення про те, що Херсонщина – це Україна, псевдореспубліки на території області утворено не буде,

– заявив Тимошенко.

Не оминув теми Херсона й президент Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він наголосив: Херсонщина – це Україна, і жодним псевдореспублікам там не місце. Український лідер запевнив: держава вистоїть у цьому випробуванні.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 12 березня: дивіться повне відео