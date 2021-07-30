В аэропорту задержали перевозчика из Крыма, помогавшего с призывом в армию России, – СМИ

В аэропорту Херсона задержали украинца, которого подозревают в пособничестве оккупантам в Крыму. По версии следствия, он причастен к организации на полуострове незаконного призыва на службу в российскую армию.

Как сообщили источники в прокуратуре, задержанного зовут Павел Захарченко.

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Мужчину задержали при попытке въезда в Украину. Предполагают, что на момент оккупации он был владельцем и руководителем частного предприятия в Сакском районе, которое специализируется на пассажирских перевозках.

После оккупации Крыма он перерегистрировал бизнес, и в течение 2016 – 2017 годов по договорам с военкоматами "Республики Крым" помогал в организации четырех призывных кампаний. В частности, он систематически предоставлял транспорт для перевозки призывников.

По одному из контрактов он должен был перевезти 3 200 призывников за более 1 миллиона российских рублей, то есть почти 370 тысяч гривен.

Что грозит мужчине

Украинские правоохранители сообщили мужчине о подозрении по статье 438 о пособничестве в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.