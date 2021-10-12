В первой области Украины ввели новый локдаун

Херсонская область переходит в красную зону карантина. Соответствующее решение вступит в действие с 15 октября 2021 года.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Олег Немчинов, министр Кабмина 12 октября.

К теме В школах и садиках Волыни массовые вспышки COVID-19: перечень

Херсонщина переходит в красную зону карантина

Государственная комиссия на внеочередном заседании по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить красный уровень.

С полуночи 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установили на территории Херсонской области,

– говорится в сообщении.

В этом регионе с 15 октября будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Последние новости о карантине в Украине