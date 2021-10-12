В первой области Украины ввели новый локдаун
Источник:фейсбук "Олег Немчинов, Министр КМУ"
Херсонская область переходит в красную зону карантина. Соответствующее решение вступит в действие с 15 октября 2021 года.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил Олег Немчинов, министр Кабмина 12 октября.
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Херсонщина переходит в красную зону карантина
Государственная комиссия на внеочередном заседании по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить красный уровень.
С полуночи 15 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установили на территории Херсонской области,
– говорится в сообщении.
В этом регионе с 15 октября будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Последние новости о карантине в Украине
- 13 сентября правительство приняло новые правила карантина, которые предусматривают послабление для людей, которые имеют COVID-сертификат. Говорится о "желтом" или "зеленом" сертификате. Он будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровление от COVID-19.
- 11 октября Кабмин утвердил перечень новых ограничений на межобластные перевозки. Теперь водители транспортных средств и пассажиры должны иметь COVID-сертификат.
- Санврач Игорь Кузин заявил, что во время нового локдауна, вероятно, ограничивать работу общественного транспорта не будут. В Министерстве здравоохранения заверили, что это не дает дополнительного эпидемиологического воздействия.