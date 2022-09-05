В Херсонской области в районе Дарьевского моста заметили дым

В Херсонской области продолжает процветать "хлопок". Особенно это касается мостов в регионе.

О звуках очередных взрывов местные жители стали писать в сети утром 5 сентября. Виднеется дым, информирует 24 канал.

К теме В Херсонской области оккупанты запретили местным пересекать Днепр: угрожают огнем на поражение

Взрывы и дым у моста

О том, что людям было слышно взрывы вблизи Херсона, сообщили в 8:52 утра.

Уже через несколько минут появилось сообщение о том, что люди видят дым вблизи Дарьевского моста. Об этом сообщили в 8:56.

Заметим, что Дарьевский мост автомобильный и пролегает через реку Ингулец. Расположен возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области в сторону Каховской ГЭС на автодороге.

ВСУ атакуют мосты Херсона

Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказывал, что регулярные поставки "хлопка" оккупантам необходимы. Прежде всего нужно понимать, что, например, Антоновский мост построен очень хорошо и пробить его тем оружием, которое есть в ВСУ, не так-то просто.

Наши военные закрепили огневой контроль над двумя мостами на Юге – Каховским и Антоновским. Вооруженные Силы Украины также активно наносят удары по захватчикам.

ВСУ освобождают Юг: смотрите видео