В Херсонской области в районе Дарьевского моста заметили дым
5 сентября 2022 , 10:13Читати новину українською
В Херсонской области продолжает процветать "хлопок". Особенно это касается мостов в регионе.
О звуках очередных взрывов местные жители стали писать в сети утром 5 сентября. Виднеется дым, информирует 24 канал.
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Взрывы и дым у моста
О том, что людям было слышно взрывы вблизи Херсона, сообщили в 8:52 утра.
Уже через несколько минут появилось сообщение о том, что люди видят дым вблизи Дарьевского моста. Об этом сообщили в 8:56.
Заметим, что Дарьевский мост автомобильный и пролегает через реку Ингулец. Расположен возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области в сторону Каховской ГЭС на автодороге.
ВСУ атакуют мосты Херсона
- Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказывал, что регулярные поставки "хлопка" оккупантам необходимы. Прежде всего нужно понимать, что, например, Антоновский мост построен очень хорошо и пробить его тем оружием, которое есть в ВСУ, не так-то просто.
- Наши военные закрепили огневой контроль над двумя мостами на Юге – Каховским и Антоновским. Вооруженные Силы Украины также активно наносят удары по захватчикам.
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