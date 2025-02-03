Как сообщил Суспильному, начальник отделения коммуникаций бригады Артем Рудаков, название бригады изменилось, но ее личный состав – нет. Он отметил, что бойцы будут выполнять те же задачи, что и раньше. Однако теперь будут иметь большие возможности, передает 24 Канал.

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Какие изменения произошли

По словам Рудакова, штат бригад станет больше. Кроме того, военные получат более мощное оружие. Те его виды, которые входят в вооружение морской пехоты.

"Мы продолжаем выполнять свои боевые задачи на территории области, продолжаем защищать Херсонщину", – подчеркнул представитель бригады.

На странице в Facebook 124 отдельной бригады ТрО изменили название и объяснили причины. Там отметили, что весной 2024 года она стала частью 30 корпуса Морской пехоты Украины.

"А с 1 февраля 2025 года наше подразделение официально приобретает новое название и символику. Отныне мы – 34 отдельная бригада береговой обороны 30-го Корпуса морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины!", – говорится в заметке.

Также там отмечается, что 124 отдельную бригаду ТрО было создано еще в 2020 году. Ее сформировали из "мотивированных добровольцев, которые знали, за что борются". Подразделения бригады боролись за Харьковскую область, героически держали оборону Запорожской области, стояли на рубежах Херсона, а впоследствии приняли участие в освобождении города-героя Херсона.

К слову, российская армия пытается охватить Покровск и перерезать трассы, чтобы оставить украинских бойцов без снабжения ресурсов.