Як повідомив Суспільному, начальник відділення комунікацій бригади Артем Рудаков, назва бригади змінилася, але її особовий склад – ні. Він зазначив, що бійці виконуватимуть ті ж завдання, що й раніше. Однак тепер матимуть більші можливості, передає 24 Канал.

Дивіться також Триває перекидання військових із небойових до бойових частин, – Сирський

Які зміни відбулися

За словами Рудакова, штат бригад стане більшим. Крім того, військові отримають більш потужну зброю. Ті її види, які входять в озброєння морської піхоти.

"Ми продовжуємо виконувати свої бойові завдання на території області, продовжуємо боронити Херсонщину", – наголосив речник бригади.

На сторінці у Facebook 124 окремої бригади ТрО змінили назву й пояснили причини. Там наголосили, що навесні 2024 року вона стала частиною 30 корпусу Морської піхоти України.

"А з 1 лютого 2025 року наш підрозділ офіційно набуває нової назви та символіки. Відтепер ми – 34 окрема бригада берегової оборони 30-го Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України!", – йдеться у дописі.

Також там зазначається, що 124 окрему бригаду ТрО було створено ще у 2020 році. Її сформували з "мотивованих добровольців, які знали, за що борються". Підрозділи бригади боролися за Харківщину, героїчно тримали оборону Запорізької області, стояли на рубежах Херсону, а згодом взяли участь у звільненні міста-героя Херсона.

До слова, російська армія намагається охопити Покровськ та перерізати траси, щоб залишити українських бійців без постачання ресурсів.