Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається в районі Покровська

Віктор Трегубов зазначив, що інтенсивність штурмових дій росіян у районі Покровська знизилася, але все ще залишається високою.

Опір для них став занадто сильним, і вони стикнулися з об'єктивними труднощами. Менше з тим, їхня амбіція залишається тією самою – охопити місто з заходу, перерізати траси, які ведуть до нього, і залишити оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його. Вони кинули на це свої основні сили,

– пояснив військовий.

На Донеччині Сили оборони України продовжують завдавати ударів по інфраструктурі ворога, щоб сповільнити наступ російських військ. Водночас росіяни намагаються активно насичувати окуповані території власними укріпленнями.

За словами Трегубова, зараз російські війська не мають значної переваги для ведення активних бойових дій під Покровськом, а втома відчувається з обох боків.

Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає «виснути» на своєму супротивнику,

– підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за січень цього року українські військові на Покровському напрямку знешкодили понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно.