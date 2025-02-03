Недавно Сырский заявил, что в Украине расширят экспериментальную программу подготовки новобранцев. Он отметил, что проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь более высокого уровня подготовки личного состава и уменьшить количество случаев СЗЧ, передает 24 Канал со ссылкой на пост генерала.

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Увеличение ротаций и пополнение действующих подразделений людьми

На совещании Сырский подчеркнул, что сейчас основные усилия военных направлены на устойчивом удержании рубежей и недопущении продвижения противника. Кроме того, внимание уделяется усилению подготовки военнослужащих и наращиванию беспилотной составляющей.

По словам генерала, происходит пополнение подразделений, которые воюют на переднем крае, людьми и техникой. В частности, продолжаются мероприятия по перемещению военнослужащих с небоевых в боевые воинские части.

Сырский рассказал, что в январе удалось несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. "Есть соответствующие планы и на следующий период", – уточнил главком.

Февраль будет непростой для нашего войска, но и врагу придется несладко. Определил задачи соответствующим командованием и органам военного управления,

– подчеркнул главнокомандующий.

К слову, Сырский подчеркивает важность всенародной поддержки армии.