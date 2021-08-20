Трагедия произошла возле острова Джарылгач. По состоянию на утро 20 августа 41-летнего мужчину еще не нашли.
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Мужчину разыскивают более 30 человек
К поискам привлекли 33 человек, в этом числе 12 спасателей. Также используют 8 единиц техники, среди них – 3 плавсредства.
Отметим, что тело 8-летнего мальчика нашли около 16:00 19 августа. Ребенка уже без признаков жизни обнаружили в воде у берега.
Что известно об исчезновении отца и сына в Лазурном
- Семья приехала отдыхать на Херсонщину из Львова.
- Отец и сын пошли купаться на матрасе, однако, вероятно, что плавсредство унесло сильным ветром.
- Тревогу забила жена, она и позвонила в полицию.
- Первым на поиски прибыл водный патруль.
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