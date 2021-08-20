Трагедия произошла возле острова Джарылгач. По состоянию на утро 20 августа 41-летнего мужчину еще не нашли.

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Мужчину разыскивают более 30 человек

К поискам привлекли 33 человек, в этом числе 12 спасателей. Также используют 8 единиц техники, среди них – 3 плавсредства.

Отметим, что тело 8-летнего мальчика нашли около 16:00 19 августа. Ребенка уже без признаков жизни обнаружили в воде у берега.

Что известно об исчезновении отца и сына в Лазурном

Семья приехала отдыхать на Херсонщину из Львова.

Отец и сын пошли купаться на матрасе, однако, вероятно, что плавсредство унесло сильным ветром.

Тревогу забила жена, она и позвонила в полицию.

Первым на поиски прибыл водный патруль.

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Обратите внимание! На Херсонщине из-за сильного ветра унесло в открытое море катамаран с детьми. О том, что исчезли ее подопечные, сообщила вожатая лагеря. К счастью, водным полицейским удалось догнать катамаран. Здоровью и жизням детей ничего не угрожает.



Правила безопасности на воде / Инфографика 24 канала