Трагедія сталась поблизу острова Джарилгач. Станом на ранок 20 серпня 41-річного чоловіка ще не знайшли.
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Чоловіка розшукують більше ніж 30 осіб
До пошуків залучили 33 осіб, у цьому числі 12 рятувальників. Також використовують 8 одиниць техніки, серед них – 3 плавзасоби.
Зазначимо, що тіло 8-річного хлопчика знайшли близько 16:00 19 серпня. Дитину вже без ознак життя виявили у воді біля берега.
Що відомо про зникнення батька та сина у Лазурному
- Сім'я приїхала відпочивати на Херсонщину зі Львова.
- Батько та син пішли купатись на матраці, проте, ймовірно, що плавзасіб віднесло сильним вітром.
- На сполох забила дружина, вона і зателефонувала у поліцію.
- Першим на пошуки прибув водний патруль.
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