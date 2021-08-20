Трагедія сталась поблизу острова Джарилгач. Станом на ранок 20 серпня 41-річного чоловіка ще не знайшли.

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Чоловіка розшукують більше ніж 30 осіб

До пошуків залучили 33 осіб, у цьому числі 12 рятувальників. Також використовують 8 одиниць техніки, серед них – 3 плавзасоби.

Зазначимо, що тіло 8-річного хлопчика знайшли близько 16:00 19 серпня. Дитину вже без ознак життя виявили у воді біля берега.

Що відомо про зникнення батька та сина у Лазурному

  • Сім'я приїхала відпочивати на Херсонщину зі Львова.
  • Батько та син пішли купатись на матраці, проте, ймовірно, що плавзасіб віднесло сильним вітром.
  • На сполох забила дружина, вона і зателефонувала у поліцію.
  • Першим на пошуки прибув водний патруль.

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