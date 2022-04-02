На Херсонщине крымский сценарий потерпел крах, – заместитель председателя облсовета

В Херсонской области крымский сценарий провалился. В облсовете рассказали о "системной обработке области изнутри", которую начали россияне после неудачной попытки создать квазиреспублику.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский прокомментировал действия российских захватчиков и ситуацию в области.

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В Херсонской области крымский сценарий провалился

Он отметил, что захватчики хотели повторить в Херсонской области крымский сценарий. Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областных властей, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения.

Однако община выступила за территориальную целостность Украины и непризнание любого референдума о создании квазиреспублики на территории области.

Главы общин отказались работать под флагами оккупантов. Многие крупнейшие предприятия открыли свои склады для гумпотребностей населения вместо того, чтобы строить экономические сети с Крымом,

– пояснил чиновник.

А люди из всей области начали протестовать против оккупации.

Захватчики хотят лояльного отношения к себе

После провала своей начальной тактики россияне прибегли к другой.

"Подумаем, что сейчас делают орки: заблокировали все возможности поставки гуманитарных грузов, в частности медикаментов, также – централизованной эвакуации населения", – отметил Соболевский.

Он добавил, что на Херсонщине россияне не снимают флаги на мэриях, но к каждому главе большого общества поставили своих "смотрящих", с которыми местные власти должны согласовывать ключевые решения. Там, где местное население выражает принципиальную позицию, начинаются угрозы, обыски, похищения, допросы, замены. Поэтому некоторые главы общин вынуждены сложить полномочия, других держат в заложниках.

Заместитель председателя облсовета также рассказал, что оккупанты "давят" на руководителей больниц и заставляют переходить под их юрисдикцию, навязывают поставки медикаментов из государства-агрессора.

В области идет системная зачистка активных, патриотически настроенных граждан, журналистов. Судьба многих задержанных захватчиками неизвестна.

Сегодня орки хотят сформировать лояльное отношение к ним. Не ведитесь,

– призвал местных Соболевский.

Он подчеркнул, что это вооруженные захватчики, которые пришли убивать, грабить, превратить людей в рабов системы, частью которой они являются.

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