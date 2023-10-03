Оккупанты даже открывают огонь по местным, пытающимся отстоять свою собственность. Так, в селе Ольгино российские захватчики убили женщину. Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает 24 Канал.
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Россияне в Херсонской области убили женщину, когда занимались мародерством
Как отмечается, среди личного состава российских войск все чаще обсуждаются планы бегства из временно оккупированных населенных пунктов. С каждым днем фиксируется все больше случаев мародерства и угона личных автомобилей местного населения.
В тех случаях, когда местные пытаются отстоять свое имущество – российские военные открывают по ним огонь. На днях была убита женщина в селе Ольгино,
– говорится в сообщении ЦНС.
Заметим, что местное подполье зафиксировало угон автомобилей в Чаплинке, Малых Копанях, Железном Порту и других деревнях и городах.
Центр национального сопротивления отмечает, что получил списки врагов, которые занимаются мародерством на оккупированных территориях Украины. Поэтому каждый российский захватчик будет справедливо наказан за совершение преступления.
Что происходит в Херсонской области
- Недавно российский снаряд убил медсестру Светлану Виштомову. В частности, при обстреле погибли еще две женщины. Это произошло 28 сентября во время очередного удара оккупантов.
- Россияне с самого утра 2 октября обстреливают Херсонщину. Следовательно, есть попадание возле объекта транспортной инфраструктуры. Сообщают, что четыре человека получили ранения.
- Также под обстрел попал автомобиль с патрульными. Один из раненых правоохранителей умер на операционном столе. Как отмечают в Херсонской ОВА, погибший полицейский получил ранения во время того, как пытался спасти гражданского от обстрела россиян.