Оккупанты даже открывают огонь по местным, пытающимся отстоять свою собственность. Так, в селе Ольгино российские захватчики убили женщину. Об этом информирует Центр национального сопротивления, передает 24 Канал.

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Россияне в Херсонской области убили женщину, когда занимались мародерством

Как отмечается, среди личного состава российских войск все чаще обсуждаются планы бегства из временно оккупированных населенных пунктов. С каждым днем фиксируется все больше случаев мародерства и угона личных автомобилей местного населения.

В тех случаях, когда местные пытаются отстоять свое имущество – российские военные открывают по ним огонь. На днях была убита женщина в селе Ольгино,

– говорится в сообщении ЦНС.

Заметим, что местное подполье зафиксировало угон автомобилей в Чаплинке, Малых Копанях, Железном Порту и других деревнях и городах.

Центр национального сопротивления отмечает, что получил списки врагов, которые занимаются мародерством на оккупированных территориях Украины. Поэтому каждый российский захватчик будет справедливо наказан за совершение преступления.

Что происходит в Херсонской области