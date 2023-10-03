Окупанти навіть відкривають вогонь по місцевих, які намагаються відстояти свої статки. Так, у селі Ольгино російські загарбники вбили жінку. Про це інформує Центр національного спротиву, передає 24 Канал.
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Росіяни на Херсонщині вбили жінку, коли займалися мародерством
Як зазначається, серед особового складу російських військ усе частіше обговорюються плани щодо втечі з тимчасово окупованих населених пунктів. Позаяк з кожним днем фіксується дедалі більше випадків мародерства та викрадення особистих автомобілів місцевого населення.
У випадках, коли місцеві намагаються відстояти своє майно – російські військові відкривають по них вогонь. Днями була вбита жінка в селі Ольгино,
– мовиться у повідомленні ЦНС.
Зауважимо, місцеве підпілля зафіксувало викрадення автомобілів у Чаплинці, Малих Копанях, Залізному Порту та інших селах і містах.
Центр національного спротиву зазначає, що отримав списки ворогів, які займаються мародерством на окупованих територіях України. Тому кожний російський загарбник буде справедливо покараний за скоєння злочину.
Що відбувається у Херсонській області
- Нещодавно російський снаряд убив медсестру Світлану Віштомову. Зокрема, під час обстрілів загинули ще дві жінки. Це трапилося 28 вересня під час чергового удару окупантів.
- Росіяни з самого ранку 2 жовтня обстрілюють Херсонщину. Відтак є влучання біля об'єкта транспортної інфраструктури. Повідомляють, що четверо людей отримали поранення.
- Також під обстріл потрапила автівка з патрульними. Один з поранених правоохоронців помер на операційному столі. Як зазначають у Херсонській ОВА, загиблий поліціянт зазнав поранень під час того, як намагався врятувати цивільного від обстрілу росіян.