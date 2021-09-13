На Херсонщине полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать свой дом
Источник:Полиция Херсонской области
На Херсонщине мужчина во время семейной ссоры забаррикадировался в собственном доме и угрожал его взорвать. Правоохранителям удалось задержать его после многочасовых переговоров и изъять гранаты.
В 4:22 в полицию поступило сообщение об инциденте, который произошел в поселке Ивановка. О нем сообщила односельчанка 45-летнего мужчины, который закрылся в доме.
Что было раньше На Херсонщине мужчина угрожает взорвать дом: полиция начала спецоперацию
У мужчины была не одна граната
Во время семейной ссоры мужчина достал гранату и угрожал ею своим родным. Жена с 4 детьми выбежала из дома и вызвала милицию, а он заперся на втором этаже дома.
Прибывшие в дом правоохранители уговорили главу семейства отдать гранату. К счастью, тот согласился и вышел из дома. Полиция его задержала. Во время обыска в кармане мужчины нашли еще один боеприпас.
В 45-летний мужчина добровольно отдал гранату
Полиция начала расследование. О квалификации преступления сообщат после завершения всех следственных действий.
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