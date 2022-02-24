На Херсонщине в результате обстрела погиб 17-летний парень
Источник:Антон Геращенко в телеграме
Россия продолжает обстреливать Украину из тяжелого вооружения. В результате атак врага в Херсонской области погиб 17-летний парень.
Об этом сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в соцсетях.
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Населенный пункт Семихатки, Генический район, Херсонская область, во время обстрела погиб 17-летний парень,
– отметил он.
Эск-чиновник также добавил, что в Николаевской области на Кульбакинском военном аэродроме во время обстрела ранили одного человека.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
Текст публикации Антона Геращенко:
Николаевская область, Николаевский район, Кульбакинский военный аэродром, во время обстрела ранен один человек.
Населенный пункт Семихатки, Генический район, Херсонская область, во время обстрела погиб 17-летний парень.