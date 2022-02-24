На Херсонщине в результате обстрела погиб 17-летний парень

Россия продолжает обстреливать Украину из тяжелого вооружения. В результате атак врага в Херсонской области погиб 17-летний парень.

Об этом сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в соцсетях.

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Населенный пункт Семихатки, Генический район, Херсонская область, во время обстрела погиб 17-летний парень,

– отметил он.

Эск-чиновник также добавил, что в Николаевской области на Кульбакинском военном аэродроме во время обстрела ранили одного человека.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Текст публикации Антона Геращенко:

Николаевская область, Николаевский район, Кульбакинский военный аэродром, во время обстрела ранен один человек.

Населенный пункт Семихатки, Генический район, Херсонская область, во время обстрела погиб 17-летний парень.