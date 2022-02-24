Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у соцмережах.

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Населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець,

– зазначив він.

Ескпосадовець також додав, що у Миколаївській області на Кульбакінському військовому аеродромі під час обстрілу поранили одну особу.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації Антона Геращенка:

Миколаївська область Миколаївський район Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу поранено одну особу.

Населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець.