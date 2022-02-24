Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у соцмережах.
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Населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець,
– зазначив він.
Ескпосадовець також додав, що у Миколаївській області на Кульбакінському військовому аеродромі під час обстрілу поранили одну особу.
Текст публікації Антона Геращенка:
Миколаївська область Миколаївський район Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу поранено одну особу.
Населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець.