На Херсонщине российские "орки" грабят банк: видео с камер наблюдения

В Херсонской области россияне грабят "ПриватБанк". Очевидно, "большая армия освободителей" решила освободить банк от сбережений.

Видео с камер наблюдения "Приватбанка" получил журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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Инцидент случился в городе Верхний Рогачик Херсонской области. На видео видно, как российские "орки" выносят сейф из "Приватбанка" по адресу Владичанская, 2.

"О, сейф понесли!" В Херсонской области оккупанты грабят "Приватбанк". Великая армия великой страны,

– написал журналист.

Видео с камер наблюдения:

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