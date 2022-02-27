На Херсонщине российские "орки" грабят банк: видео с камер наблюдения
27 февраля 2022 , 13:42Читати новину українською
Источник:Андрей Цаплиенко в телеграме
В Херсонской области россияне грабят "ПриватБанк". Очевидно, "большая армия освободителей" решила освободить банк от сбережений.
Видео с камер наблюдения "Приватбанка" получил журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
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Инцидент случился в городе Верхний Рогачик Херсонской области. На видео видно, как российские "орки" выносят сейф из "Приватбанка" по адресу Владичанская, 2.
"О, сейф понесли!" В Херсонской области оккупанты грабят "Приватбанк". Великая армия великой страны,
– написал журналист.
Видео с камер наблюдения:
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