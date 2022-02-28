На Херсонщине сделают "зеленый коридор" для гражданских
Источник:"Радио Свобода"
Для жителей поселков Казацкое и Веселое, которые расположены рядом с Каховской ГЭС, организуют "зеленый коридор". Ведь местное население фактически оказалось в котле.
Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Херсонской области Владимир Коваленко. Вероятно, людей из Веселого и казацкого должны перевести в Новую Каховку.
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Договоренность практически достигнута
Городской голова отметил, что практически договоренность достигнута. Автобусы перегоняют с одного предприятия на другое, где будут поставлены на них красные кресты.
После этого мы загрузим воду и продукты и перевезем на ту сторону через ГЭС, и оставим тем людям, которые останутся там, потому что не все хотят сюда переехать,
– рассказал Коваленко.
Уже те, кто согласился переехать, будут садиться в автобусы и ехать в Новую Каховку. Планируют разместить людей в общежитиях и профилакториях.
Отметим, что жители Веселого и Казацкого – практически в котле, они зажаты российскими войсками. В населенных пунктах нет еды, света, воды.
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