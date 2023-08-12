У оккупантов проблемы с логистикой, – Гуменюк об успешной работе ВСУ на Юге

ВСУ продолжают уничтожать врага на Юге. Только за прошедшие сутки в Херсонской области ликвидировали 12 единиц техники.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она заявила, что в Херсонской области стало меньше обстрелов со стороны оккупантов, сообщает 24 Канал.

К теме Закон бумеранга: на Херсонщине оккупанты случайно пустили бомбы на своих "побратимов"

У россиян на Юге стало меньше снарядов

Гуменюк сообщила, что россияне стали меньше обстреливать Херсонскую и Николаевскую области. Характерной особенностью этого стало то, что россияне используют меньше снарядов. По ее словам, за минувшие боевые сутки враг совершил более 50 обстрелов в зоне ответственности ОК "Юг" – это и Николаевская область, где они бьют с берега Кинбурнской косы, и с левого берега Херсонщины.

Но при этом использовали около 220 снарядов. Если раньше при интенсивности 50 обстрелов в сутки – это было 300 – 400 снарядов, то теперь мы чувствуем, что им действительно не хватает того, чем они пытаются давить на мирное население. И это – как результат нашей боевой работы,

– заявила Гуменюк.

Она сообщила, что ВСУ на Юге за прошедшие сутки уничтожили:

2 пункта хранения боеприпасов;

1 крупнокалиберная пушка;

2 лодки с диверсионно-разведывательными группами.

В сутки Силы обороны также ликвидировали 15 оккупантов. Гуменюк подчеркнула, что эта цифра подтверждена, однако данные по потерям еще уточняются и количество погибших россиян может увеличиться. Также ВСУ демилитаризовали 12 единиц техники, среди которых – зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

"Враг пытается продолжать давление, но существенно чувствует дыры в логистике, которые мы обеспечили и до этого. Поэтому доставка семян хлопка с нашей стороны продолжается регулярно, а вот у них – с логистикой проблемы", – подчеркнула Гуменюк.

ВСУ уничтожают оккупантов на левом берегу Херсона

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на временно оккупированной Херсонщине. Наталья Гуменюк подчеркнула, что контрбатарейная борьба продолжается постоянно.

"Мы продолжаем зачищать левый берег и дистанционно истреблять позиции врага. Россияне пытаются удержать ту первую линию обороны, которая была смыта из-за подрыва ими Каховской ГЭС, поэтому сейчас у оккупантов на левом берегу очень сложная ситуация", – сообщила Гуменюк.

Кроме того, ВСУ успешно уничтожают вражеские склады на левобережье Днепра, это создает снарядный голод, а значит, и уменьшается количество обстрелов в Херсонской области.