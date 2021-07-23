Да, водитель пытался скрыть следы преступления. Авария произошла на трассе между городом Каховка и селом Малокаховка.
Читайте также Судья Колегаева, совершившая пьяную ДТП, взяла больничный
Пешеходы умерли
Полицейские обнаружили на месте ДТП тела 2 граждан, обломки бампера и другие части от автомобиля. Потерпевшими были 36-летний житель Киевщины и 39-летний мужчина из Закарпатской области. От полученных травм они погибли сразу.
Место, где произошло ДТП / Фото полиции Херсонщины
Водителя нашли
Правоохранители установили, что обломки, которые нашли на дороге, принадлежат автомобилю марки "Лексус". Выяснили, что это авто 35-летнего жителя Одессы.
В течение нескольких часов машину нашли во дворе Малокаховки. Вероятного водителя задержали, от объяснений отказался.
Мужчина мог быть нетрезв
В водителя взяли анализы, чтобы проверить наличие алкоголя в крови. Все потому, что его поведение было подозрительным. Правоохранители предполагали, что человек мог быть нетрезв.
Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.
Последние громкие ДТП в Украине
- В Киеве на Оболони нетрезвая женщина за рулем Audi на немалой скорости вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево. В виновнице аварии узнали судью Светлану Колегаеву.
- У Львова вечером 19 июля произошло ДТП, в которое попали 2 легковушки и грузовик. Погиб 2-летний ребенок, а еще двое детей и взрослых получили травмы.
- Вблизи Ивано-Франковска в городе Бурштын 19 июля в ДТП погиб футболист Игорь Цимбалистый. Легковой автомобиль Renault, в котором находились два человека, столкнулся с грузовиком Tata.