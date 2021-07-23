Да, водитель пытался скрыть следы преступления. Авария произошла на трассе между городом Каховка и селом Малокаховка.

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Пешеходы умерли

Полицейские обнаружили на месте ДТП тела 2 граждан, обломки бампера и другие части от автомобиля. Потерпевшими были 36-летний житель Киевщины и 39-летний мужчина из Закарпатской области. От полученных травм они погибли сразу.



Место, где произошло ДТП / Фото полиции Херсонщины

Водителя нашли

Правоохранители установили, что обломки, которые нашли на дороге, принадлежат автомобилю марки "Лексус". Выяснили, что это авто 35-летнего жителя Одессы.

В течение нескольких часов машину нашли во дворе Малокаховки. Вероятного водителя задержали, от объяснений отказался.

Мужчина мог быть нетрезв

В водителя взяли анализы, чтобы проверить наличие алкоголя в крови. Все потому, что его поведение было подозрительным. Правоохранители предполагали, что человек мог быть нетрезв.

Сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

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