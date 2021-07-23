Так, водій намагався приховати сліди злочину. Аварія сталась на трасі між містом Каховка та селом Малокаховка.

Читайте також Суддя Колегаєва, що скоїла п'яну ДТП, взяла лікарняний

Пішоходи померли

Поліцейські виявили на місці ДТП тіла 2 громадян, уламки від бампера та інші частини від автомобіля. Потерпілими були 36-річний житель Київщини та 39-річний чоловік із Закарпатської області. Від отриманих травм вони загинули одразу.



Місце, де сталась ДТП / Фото поліції Херсонщини

Водія знайшли

Правоохоронці встановили, що уламки, які знайшли на дорозі, належать автомобілю марки "Лексус". З'ясували, що це авто 35-річного жителя Одеси.

Протягом кількох годин машину знайшли у дворі Малокаховки. Ймовірного водія затримали, від пояснень він відмовився.

Чоловік міг бути нетверезий

У кермувальника взяли аналізи, що перевірити наявність алкоголю в крові. Все тому, що його поведінка була підозрілою. Правоохоронці припускали, що чоловік міг бути нетверезий.

Наразі встановлюють обставини ДТП.

Останні гучні ДТП в Україні