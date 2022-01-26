На Херсонщине запретили снимать военную технику во время учений ВСУ

На территории Херсонщины Вооруженные силы Украины регулярно проводят учения. Из соображений безопасности украинские бойцы просят местных не снимать военную технику и ее перемещения.

Военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие.

Важно 6 место в Европе: Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

По информации Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА, воинские подразделения проводят интенсивные тренировки на полигонах и других определенных местах с использованием имеющихся видов вооружения, автомобильной, специальной техники и авиации.

Также военные напоминают об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и распространение информации в социальных сетях, а также попытки проникновения на их территорию.

Что известно об угрозе российского вторжения

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска возле наших границ.

Джо Байден заявил, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности это может случиться, если Россия все-таки решится напасть на Украину.

В то же время 25 января в Украину прибыла третья партия американского оружия. На этот раз наше государство получило современное оборудование и боеприпасы.

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.

"Вы умоетесь кровью, если пойдете на нас войной!": украинский телеведущий обратился к россиянам – смотрите видео