Військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій.

Важливо 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, військові підрозділи проводять інтенсивні тренування на полігонах та інших визначених місцях з використанням наявних видів озброєння, автомобільної, спеціальної техніки та авіації.

Також військові нагадують про відповідальність за ведення фото- і відеозйомки військової техніки, режимних військових об'єктів ЗСУ та розповсюдження інформації у соціальних мережах, а також спроби проникнення на їх територію.

Що відомо про загрозу російського вторгнення

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Джо Байден заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.

Водночас 25 січня до України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.

Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

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