Військове командування закликає населення області дотримуватись заходів безпеки в місцях проведення військових навчань і зберігати спокій.
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За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, військові підрозділи проводять інтенсивні тренування на полігонах та інших визначених місцях з використанням наявних видів озброєння, автомобільної, спеціальної техніки та авіації.
Також військові нагадують про відповідальність за ведення фото- і відеозйомки військової техніки, режимних військових об'єктів ЗСУ та розповсюдження інформації у соціальних мережах, а також спроби проникнення на їх територію.
Що відомо про загрозу російського вторгнення
- Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
- Джо Байден заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.
- Водночас 25 січня до України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.
Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.
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