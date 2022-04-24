С Херсонщины продолжается эвакуация населения: за 3 дня эвакуировали более 5 тысяч человек
Источник:Александр Вилкул
За последние 3 дня из Херсонской области удалось вывезти более 5 тысяч человек. Эвакуация не происходит стандартным путем – чаще всего люди уезжают на велосипедах.
Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул рассказал, что в область удалось эвакуироваться более 5 тысячам херсонцев. Конкретные места эвакуации Вилкул не назвал, аргументируя это сохранением безопасности.
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По словам главы ОВА, Днепропетровская область делает все возможное, чтобы помочь людям переправиться в безопасное место.
Длина фронта более 100 км на нашем Криворожском направлении. И мы делаем все, что можем, чтобы помочь людям, которые провели почти два месяца в оккупации, эвакуироваться. Конкретные переходы, конечно, не буду называть,
– написал Вилкул.
Губернатор добавил – не всегда можно эвакуироваться с помощью авто. Иногда люди переправляются по реке, а чаще всего – на велосипеде.
Он рассказал, что перед блокпостами стоят сотни, если не тысячи велосипедов. Их оставляют те, кто перешел на подконтрольную ВСУ территорию. Дальше велосипеды забирают коммунальщики.
Те, кто добирается из Херсонской области в Кривой Рог, могут переночевать в городе. Желающие оставаться дольше могут разместиться в школах, садах и территориальных центрах.
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