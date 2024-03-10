Об этом 24 Каналу рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что враг продолжает применять штурмы. Он пытается выбивать украинские силы с позиции, которые те заняли на левом берегу.
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Не имеют подразделения для штурма
Также россияне 8 марта впервые за 10 суток ударили авиабомбой по центру Херсона. Оккупанты направили управляемую авиабомбу с самолета тактической авиации. В результате удара была разрушена пятиэтажка и ранен семилетний ребенок.
По мнению Гуменюк, это свидетельствует о том, что россияне находились в длительном поиске пусковых рубежей, поскольку не решались использовать тактическую авиацию в нашей зоне ответственности. Именно поэтому и не направляли авиабомбы достаточно длительное время.
За последние двое суток мы не наблюдаем активности вражеской тактической авиации, а также ни одного штурма. Россияне, вполне вероятно, что-то задумали, или пытаются обдумать и сделать выводы, что же дальше необходимо делать,
– предположила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
Также противник в течение нескольких месяцев во время штурмов на левом берегу не использует бронетехнику. Из-за этого он имеет серьезные межличностные и морально-психологические конфликты в подразделениях в целом.
Собрать штурмовое подразделение оккупантов, которые понимают, что идут на гибель, очень сложно даже россиянам, ведь они не берегут своих военных во время боевых действий. Поэтому у них сейчас нет готового подразделения, которое бы смогло провести штурмовые действия,
– подчеркнула она.
В то же время украинские силы продолжают укреплять свои позиции, продолжается работа над расширением плацдарма. Это очень сложная работа, ведь линия фронта на этом направлении очень гибкая и ежедневно меняется ее прохождение.
"Однако мы остаемся на этих позициях, и даже пропагандистские паблики констатируют, что ВСУ там есть, и правый берег, наш тыловой, надежно укреплен. Это является свидетельством того, что шансы врага высадиться на правый берег, даже в их нарративах, тают как лед среди весны", – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Ситуация в Херсонской области
- Украинские силы продолжают удерживать плацдарм на левобережье Херсонской области. В то же время россияне не прекращают попыток штурмовать наши позиции, при этом они не используют бронетехнику. В то же время оккупанты несут значительные потери на этом участке фронта. За сутки погибает примерно 74 оккупанта, около 50 – потери вблизи Крынок.
- Ранее, 6 марта, россияне обстреляли Покровск, выпустив по городу 4 ракеты типа С-300. В результате атаки врага было повреждено 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 административных здания. Также один гражданский человек получил легкие ранения.
- Также на оккупированных территориях Херсонщины враг продолжает репрессии против гражданского населения накануне так называемых президентских выборов. Оккупанты усилили контингент росгвардейцев и полиции, а также, по словам заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, привлекли военную полицию "к террору нашего населения". В частности людей задерживают и арестовывают – даже не выдвигая обвинения и без соответствующего оформления.