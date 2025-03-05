Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что российские оккупанты не покидают намерений отхватить хотя бы что-то на правом берегу Херсонщины. Они уже неоднократно тонули в Днепре.

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Что происходит на Херсонщине

Как отметил Братчук, сейчас на Херсонщине нет какой-то внезапной активизации боевых действий. Оккупанты пытаются осуществлять штурмовые действия в направлении правобережья. Но их не много. И какой-то значительной группировки, которая попыталась бы форсировать Днепр на этом направлении, нет.

Признаков ударной группировки мы не наблюдаем. Но планы у врага, конечно, такие есть. Они действительно тренируются преодолевать водные преграды. Возят несколько секций понтонных переправ. Эти учения могут потом масштабироваться. Есть признаки именно подготовки к форсированию Днепра,

– сказал Братчук.

Силы обороны Украины тщательно контролируют ситуацию на этом направлении. Как появляются вызовы – с ними сразу работают. Сейчас в регионе постоянно продолжается контрбатарейная борьба. Идут артиллерийские дуэли между левым и правым берегом. В среднем за сутки удается уничтожать как оккупантов, так и вражескую технику. В том числе и ту, которую враг хочет использовать для форсирования Днепра.

Напомним, руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в разговоре с The Guardian рассказал, что россияне регулярно пытаются прорваться на правобережье Херсонщины. Они несут там действительно большие потери. Уже были сообщения, что захватчики отказывались идти на самоубийственные штурмы на Херсонщине.